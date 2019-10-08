Киев, , 10:26 — REGNUM В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

«Ополченцы не станут депутатами… Например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся … и не сядут рядом с депутатами Верховной рады», — заявил Пристайко в эфире телеканала ICTV.

Также он заявил, что «возвращение нашей земли, в частности Крыма, является приоритетом властей Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявлял, что ситуация в Донбассе может развиваться по трем сценариям. Первый — это попытка реализовать Минские соглашения. Второй сценарий — бесконечное затягивание ситуации и продолжающаяся гибель украинских военных. Третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части страны.

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