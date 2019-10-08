Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбурге либерал-демократы надеются, что улица имени их лидера появится в областном центре. С инициативой назвать улицу в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского выступили депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Мирохин (ЛДПР) и областное отделении ЛДПР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Обращение направлено в адрес главы Оренбурга Дмитрия Кулагина. Инициаторы считают, что известный политик заслуживает, чтобы в честь него назвали одну из городских улиц. В заявлении говорится, что Жириновский оказал помощь тысячам россиян, среди них и оренбуржцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«Решение выйти с такой инициативой основано не только на огромной роли Владимира Жириновского в истории современной России, но и на огромном уважении жителей нашего региона в Владимиру Вольфовичу», — считает Владимир Мирохин.

Он также отметил, что присвоение одной из улиц города Оренбурга имени Владимира Жириновского станет заслуженной оценкой его достижений и может быть приурочено к 30-летию ЛДПР, которое будет отмечаться в декабре 2019 года.

Между тем профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает нецелесообразным присвоение имени Жириновского улице областного центра. Свою позицию она аргументировала тем, что рейтинг лидера либерал-демократов в регионе высок, также как и его антирейтинг. Для значительной части населения Владимир Жириновский все же не является образцом поведения.