Тегеран, , 11:02 — REGNUM Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что Москва, Баку и Тегеран планируют создать совместный энергетический коридор. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что на текущий момент готовится технико-экономическое обоснование строительства коридора, который позволит расширить взаимодействие трех государств в энергетической сфере.

В то же время, энергосистемы России и Азербайджана уже работают в параллельном режиме, и две страны производят обмен поставками электричества. Так, в 2018 году Азербайджан экспортировал в Россию 121 КВт/ч электроэнергии, а импортировал 76 КВт/ч.

Шахин Мустафаев сослался на заключение соглашения между азербайджанской Azerenerji, иранской Tavanir и Россетями, которое, по его словам, является ключевым этапом строительство коридора.