Тегеран, , 11:02 — REGNUM Командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде в ходе посещения выставки новейших достижений иранского оборонно — промышленного комплекса заявил, что военное производство Ирана достигло «поворотной точки» в своем развитии и готова сделать огромный шаг вперед. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Генерал обратил внимание на новейшую иранскую технику, в частности, на ЗРК Bavar-373, заявив, что путем привлечения экспертов Иран может производить гораздо более совершенные комплексы, которые будут сильно превосходить зарубежные аналоги. Он назвал достижения ВПК Ирана последних лет «выдающимися» и подчеркнул, что сегодня ИРИ может противостоять любой угрозе со стороны противника.

Амир Али Хаджизаде отметил, что военные разработки Ирана носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для других стран в мирное время.