Париж, , 10:12 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил сожаление, что «радикализация» нападавшего на полицейское управление в Париже не вызвала тревог «на нужном уровне, в нужное время», сообщает Le Figaro.

«Первым недостатком в нашей системе является то, что не было никакого отчета. Мне бы хотелось, чтобы все оповещения приходили автоматически», — отметил глава МВД страны.

Эти замечания прозвучали после убийств, совершенных на прошлой неделе в парижском полицейском управлении. Судебное расследование показало, что в 2015 году подозреваемый приветствовал нападение на «Шарли Эбдо». По словам министра, тогда не было сделано никаких отчетов.

Кристоф Кастанер напомнил, что с 2013 года во Франции было предотвращено 59 нападений, в том числе три с начала года.

«Сегодня риск терроризма остается высоким или очень высоким», — отметил он.

На требование о возможной отставке Кристоф Кастанер заявил, что он не чувствует себя «лично ответственным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с погибшими в результате нападения на управление префектуры полиции Парижа состоится 8 октября.

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