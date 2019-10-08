Тегеран, , 11:03 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на заседании правительства, заявил, что главным приоритетом внешней политики ИРИ является развитие и углубление всесторонних отношений со странами региона. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр охарактеризовал отношения Ирана с Афганистаном и Пакистаном как стратегические, а также заявил, что отношений с Россией, Турцией, Катаром, Афганистаном и Пакистаном находятся сейчас на высшем уровне за всю их историю.

Говоря о перспективах выхода из кризиса в Афганистане, политик подчеркнул, что конфликт в стране завершится только тогда, когда внутренние игроки достигнут мира, согласия и компромисса без вмешательства внешних акторов. В то же время министр призвал остальные страны мира вести диалог со всеми сторонами афганского конфликта, а не с какой-либо одной из них. Он особо подчеркнул роль Ирана в активизации диалога между различными сторонами войны и выразил надежду на то, что ситуация в Афганистане нормализуется как можно скорее.