Тегеран, , 11:00 — REGNUM Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в Twitter написал, что народы Ирана и Ирака объединяет вера в Бога и имама Хуссейна, и никакие заговоры врагов не смогут разделить братские народы двух стран. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, «сердца, тела и души» двух народов живут в едином ритме, поэтому отношения между Ираном и Ираком крепки как никогда. Он напомнил о том, что сегодня в Ираке находится более миллиона иранских паломников, что усиливает религиозные связи между двумя государствами.

Али Хаменеи заявил, что каждый год миллионы суннитов, шиитов, зороастрийцев и даже христиан отправляются в паломничество в иракскую Кербелу для того, чтобы почтить память имама Хусейна. Данное событие делает ирано-иракские отношения еще крепче.