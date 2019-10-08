Вашингтон, , 10:08 — REGNUM В апреле 2019 года за несколько месяцев до разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которого демократы потребовали импичмента главы Белого дома, в Trump International Hotel состоялась встреча помощников будущего президента Украины с бывшими высокопоставленными чиновниками администрации президента США. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNBC.

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По данным телеканала, на встрече присутствовали руководители лоббистской фирмы Signal Group Consulting, которую команда Зеленского ещё до победы на выборах 21 апреля наняла для организации встреч с правительственными чиновниками за $60 тыс. Частные встречи помогал координировать адвокат Маркус Коэн.

Со стороны США участие во встрече приняли бывший официальный представитель министерства здравоохранения Майк Рубино и быыший сотрудник Госдепартамента США Мэтт Мауэрс. Также на ужин недолго присутствовал и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Источники утверждают, что на ужине обсуждалась избирательная кампания на Украине, а вот тема расследования в отношении сына одного из предполагаемых участников выборов президента США Джо Байдена Хантера Байдена не затрагивалась.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Белый дом на своём официальном сайте опубликовал распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Из текста следует, что Трамп порекомендовал Зеленскому обратить внимание на «дело Байдена». В ответ президент Украины обещал рассмотрение этого вопроса новым генпрокурором Украины и попросил дополнительных данных по этому делу. Эта телефонная беседа стала поводом для активизации сторонников импичмента нынешнего президента США.

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