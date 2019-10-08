Исламабад, , 10:55 — REGNUM 7 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о запуске новой программы помощи бедным.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, на первом этапе программы в Пакистане будут открыты 122 бесплатные столовые для нуждающихся. В своей речи по случаю запуска программы премьер-министр Пакистана назвал новые столовые «лангарами», что подчеркивает их сикхские корни. Лангары, или бесплатные обеды в сикхских гурудварах (молельных домах) могут получить представители всех без различия каст, рас, религий и профессий.

По словам Имрана Хана, его правительство хочет добиться того, чтобы никто в стране «не ложился спать на голодный желудок». Ожидается, что бесплатные столовые будут в первую очередь открываться в районах с наивысшей долей безработных.