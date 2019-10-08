Исламабад, , 11:16 — REGNUM 7 октября правительство Пакистана направило президенту страны Арифу Алви проект указа о создании специальной службы по управлению Китайско-пакистанским экономическим коридором.

Пакистан и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в состав создаваемой в спешном порядке службы войдут десять чиновников, задачей которых станет координация всех проектов в рамках Коридора, разработка планов и внесение законодательных инициатив в интересах проекта. Примечательно, что в состав службы не должны входить представители фирм, извлекающих выгоду из проекта. Поспешность, с которой формируется влиятельный орган, связывают с недовольством Пекина «нерасторопной пакистанской бюрократией». Ранее китайские дипломаты жаловались на то, что пакистанские чиновники тормозят совместные инфраструктурные проекты.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».