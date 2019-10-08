Исламабад, , 10:19 — REGNUM 7 октября лидер правящей коалиции в Сенате Пакистана Шибил Фараз заявил, что председатель оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман использует религию ради своей выгоды.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шибил Фараз обвинил исламистов в том, что они собирают средства для политической борьбы, «прикрываясь священным именем Пророка». По мнению политика, такое поведение недопустимо.

Напомним, что пакистанские исламисты занимаются организацией «Марша свободы» с участием ведущих оппозиционных партий. В «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» надеются, что марш приведет к свержению правительства партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).