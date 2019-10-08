Исламабад, , 11:14 — REGNUM 7 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан отправился в Китай с трехдневным визитом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе уже третьего визита в Поднебесную с момента формирования правительства (август 2018 года) Имран Хан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Ли Кэцяном. Главной темой предстоящих переговоров станут совместные проекты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.

Также ожидается, что Китай отменит квоты на ввоз сельскохозяйственных продуктов из Пакистана, таких как рис, пшеница, соя, сахар и табак. Страны также должны согласовать начало второй фазы соглашения о свободной торговле, которое, как ожидается, откроет значительные преференции для пакистанского экспорта в Поднебесную.