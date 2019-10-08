Исламабад, , 10:04 — REGNUM 7 октября Министерство иностранных дел Пакистана назвало недопустимым заявление министра обороны Индии Раджнатха Сингха о том, что ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) «может в любой момент внести Пакистан в черный список».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал отметил, что Индия стремится использовать ФАТФ в политических целях, развернув кампанию против Исламабада. Индия, которая является сопредседателем Азиатско-Тихоокеанской группы ФАТФ, по мнению пакистанского МИДа, стремится «очернить доброе имя Пакистана любыми способами».

Напомним, что Пакистан стремится выйти из так называемого «серого списка ФАТФ», для чего ему необходимо регулярно представлять отчеты о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В МИД Исламской республики выразили надежду на то, что «более широкий круг стран» примет во внимание усилия Исламабада.