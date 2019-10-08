Копенгаген, , 10:05 — REGNUM Датская партия «Радикалы» потребовали от правительства расширить возможности для иностранных граждан получать работу на территории Дании. Данное требование также включено в представленный партией проект государственного бюджета на 2020 год.

«Правительство социал-демократов было создано с тем условием, чтобы оно поспособствовало привлечению большего количества иностранной рабочей силы в Данию», — отметил глава «Радикалов» Мортен Эстегор.

Это условие зафиксировано в соглашении, которое «Радикалы» совместно с социалистами, социал-демократами и партиями «Единого списка» заключили в период формирования правительства после выборов 2019 года — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе в письменном ответе газете «Børsen» («Биржа») заявил, что полностью поддерживает требование «Радикалов». Глава ведомства согласен с тем, что датские предприятия должны иметь возможность «быстро и без бюрократических формальностей» принимать на работу иностранных граждан.

Представитель партий «Единого списка» по политическим вопросам Пернилле Скиппер, в свою очередь, скептически отнеслась к данному требованию.

«У нас нет проблем с принятием иностранных граждан на работу в датские фирмы. Но если мы еще больше облегчим правила, некоторые компании смогут воспользоваться бедственным положением некоторых работников», — отметила Скиппер.