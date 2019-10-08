Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал столичных чиновников за расхождение дел со словами, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

Глава государства подчеркнул необходимость газоснабжения Нур-Султана, так как зимой город задымлен продуктами сгорания. Токаев добавил, что возникают неудобства для жителей города и представителей дипломатического корпуса.

Президент добавил, что дела расходятся со словами, так как Нур-Султан позиционирует себя как международный хаб, центр Евразии и глобальный город.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что от смога в Нур-Султане можно избавиться только за счет газификации.

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