Копенгаген, , 10:08 — REGNUM Председатель датской партии «Радикалы» Мортен Эстегор в ходе переговоров по поводу государственного бюджета, заявил, что правительство не выполняет свои обещания.

Политик назвал проект слишком «пассивным», который, по мнению главы «Радикалов», к тому же лишен инициатив, направленных на переход на возобновляемые источники энергии. Эстегор считает, что правительство должно включить в проект такие меры, которые бы способствовали ускорению «зеленой революции» в Дании.

«Если мы позволим Фолькетингу принять представленный бюджет, это будет означать, что мы не предпримем ничего для того, чтобы добиться цели 2030», — отметил Эстегор — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Министр финансов Дании, в свою очередь, заявил, что переговоры по поводу бюджета всегда проходят тяжело.

«Желаний много, но средств недостаточно», — отметил глава ведомства. В отношении амбиций правительства по переходу на возобновляемые источники энергии министр заявил, что власти в настоящее время обсуждают новый закон о климате, а к следующему году планируют подготовить «план действий».

Государственный бюджет принимается в Дании ежегодно. Он представляет собой документ, в котором отражаются расходы правительства на весь год. Без официально принятого бюджета правительство в Дании не имеет право тратить средства и взимать налоги.