Сеул, , 10:03 — REGNUM В скором времени Россия и Южная Корея могут установить линию прямой связи между военными ведомствами. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКС) Сеула, передает 8 октября агентство Yonhap.

По данным комитета, уже в конце октября планируется проведение совместного двухстороннего заседания по созданию «горячей» лини для возможности быстрого выхода на связь и обмена информацией о полетах самолетов.

Отмечается, что корейскую сторону данный вопрос интересует в связи «неоднократным заходом российских воздушных судов в воздушную зону Южной Кореи» во время совместного патрулирования с силами Китайской Народной Республики.

Напомним, Сеул неоднократно заявлял о нарушениях возле своих границ со стороны ВВС России. Однако, данные претензии были связаны с заходом российских самолетов в зону опознавания ПВО, при этом государственные границы не были нарушены.

Стоит отметить, что зоны охвата южнокорейских ПВО выходят за пределы границ государства. Но по международным законам это не может быть препятствием пролетать там для самолетов других стран.