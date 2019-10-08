Анкара, , 10:09 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Мехмет Эрсой заявил: «Наша успешная и жертвенная работа, проявленная в весенних и летних контртеррористических операциях, будет без перерыва распространена и на операции зимнего сезона, начавшиеся с 1 октября 2019 года».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Эрсой отметил:

«И в городах, и в сельской местности, где необходимо, 24/7 мы продолжим наши операции и недопустим, чтобы матери наших граждан рыдали, потеряв своих детей. Мы установим безопасность и порядок в долгосрочной перспективе».

Замминистра добавил:

«Для того, чтобы сегодня, когда мы гуляем вместе с вами по улицам, улыбки и выражение счастья не исчезли с ваших лиц, мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, задействуя все имеющиеся ресурсы, а также наши консультации с гражданами».