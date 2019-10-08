Анкара, , 10:23 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал «не гневайться на сирийцев», так как «они пришли к нам, спасаясь от войны».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил:

«Мы говорим: прекратите войну в Сирии. Верните сирийцев на их родину. Потому что на территории военного конфликта гибнут женщины и дети, множится человеческая драма. В Сирии идёт война, и убивают друг друга мусульмане».

Политик добавил:

«Исламский мир не должен вступать в эту игру, но, к сожалению, мы занимаемся именно этим. К сожалению, миллионы людей были согнаны с мест своего проживания, а тысячи женщин, детей и стариков погибли. Мы должны принести в регион порядок. Поэтому наша партия организует Международную конференцию по Сирии».