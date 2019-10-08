Анкара, , 10:25 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар по телефону провел переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером насчёт работ по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Турция вновь подчеркнула свой принципиальный подход к вопросу: «В случае задержки работы будут прекращены, и мы будем действовать самостоятельно в соответствии с планом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на переговорах было подчёркнуто, что Турция не позволит создать на своих южных рубежах террористический коридор. Хулуси Акар потребовал от США полного прекращения поддержки в Сирии Рабочей партии Курдистана и поставок ей оружия и боеприпасов.

Министр добавил:

«Турция желает установить безопасность не только в отношении себя и своего народа, но и для курдов, арабов, ассирийцев, христиан, езидов, а также всех остальных проживающих в регионе этноконфессиональных групп».