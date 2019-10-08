Анкара, , 10:31 — REGNUM В Сирии на восточном берегу Евфрата в рамках работ по созданию зоны безопасности началось проведение третьего совместного с США наземного патрулирования. Об этом сообщает Министерство обороны Турецкой Республики.

По данным турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, совместное патрулирование в районе зоны безопасности на севере Сирии, как и в прошлые разы, осуществляется совместно подразделениями Вооруженных сил Турции и США.

По заявлению Минобороны Турции, в начавшемся воинском маневре принимают участие личный состав Вооруженных сил Турции и США, бронетехника и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что зона безопасности создаётся на севере Сирии силами Турции и США без согласия действующего легитимного правительства страны под руководством Башара Асада. Турция заявляет о своей приверженности принципу защиты территориальной целостности Сирии.