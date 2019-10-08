Анкара, , 10:05 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турецкой Республики профессор, доктор Фахреттин Алтун прокомментировал совместное решение Турции, Пакистана и Малайзии в рамках борьбы с исламофобией открыть общий телеканал, вещающий на английском языке.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, профессор, доктор Фахреттин Алтун заявил:

«В рамках борьбы с исламофобией мы создадим мощный информационный и коммуникационный центр-канал. Эта платформа, которая может быть основана на цифровых технологиях, будет заниматься производством освещающих события видео, документальных фильмов и новостных сюжетов для средств массовой информации».

Фахреттин Алтун добавил:

«В эту модель также заложен потенциал для кол-центра, линии связи, кинематографа, кампаний СМИ, публикаций периодических отчётов и книг».