Анкара, , 10:35 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что США продолжают оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана и ее сирийскому продолжению Отрядам народной обороны под предлогом борьбы с ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ).

В течение последней недели конца сентября — начала октября 2019 года силы США через КПП Симелька направили в оккупированные Рабочей партией Курдистана регионы в совокупности до 300 фур.

По имеющимся данным, на грузовиках перевозились готовые бетонные блоки, используемые при сооружении опорных пунктов, под названием TWall, а также внедорожники, генераторы, топливные цистерны. Высказываются предложения, что в крытых фурах находились лёгкое и тяжёлое вооружение, боеприпасы, комплектующие для радарных установок, а также продовольствие и иные необходимые для обеспечения жизнедеятельности продукты.