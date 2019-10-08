Кито, , 10:04 — REGNUM Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что органы правопорядка Эквадора должны обеспечить право всех граждан на мирный протест. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Таким образом, Дюжаррик поддержал заявление Совета по правам человека ООН, в котором подчёркивается, что силовое подавление протестующих допустимо лишь в крайних случаях.

В Совете по правам человека также отметили, что вина в совершении актов насилия отдельными лицами не должна возлагаться на тех, кто выражает протест мирно.