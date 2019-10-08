Буэнос-Айрес, , 10:08 — REGNUM «Если я выиграю выборы, я разверну кампанию по искоренению голода в Аргентине», — заявил кандидат в президенты этой южноамериканской страны Альберто Фернандес. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время выступления перед студентами факультета агрономии Университета Буэнос-Айреса Фернандес представил свой план по решению проблемы голода в стране. Основные его положения включают повышение качества продовольствия и питания, снижение цен на продукты питания и повышение доходов семей.

«Давайте забудем обо всех разногласиях и объединимся, чтобы раз и навсегда покончить с голодом в Аргентине, <…> давайте поймём, что мы не можем жить в мире, имея такую проблему», — приводит слова политика агентство.