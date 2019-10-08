Сеул, , 09:48 — REGNUM 7 октября в Сеуле состоялась встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Польши. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Известно, что в рамках встречи Кан Гён Хва и Яцек Чапутович приветствовали двусторонние обмены на высоком уровне, а также договорились укрепить стратегические партнерские отношения.

Глава МИД Южной Кореи выразила надежду на участие корейских компаний в масштабных проектах Польши, в частности в строительстве атомной электростанции и аэропорта. Также она предложила укрепить сотрудничество в сфере обороны.

Кроме того, Кан Гён Хва выразила благодарность польскому коллеге за поддержку процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь, Яцек Чупутович выразил надежду на то, что южнокорейские компании смогут принять участие в крупных государственных проектах Польши. Также он добавил, что Польша продолжит поддерживать Сеул в установлении мира на полуострове.

Отметим, что в этом году Южная Кореи и Польша празднуют 30-летие установления дипломатических отношений.