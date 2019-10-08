Белград, , 10:09 — REGNUM 7 октября в ходе визита в Белград президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять любое соглашение между Сербией и Косово, которое может стать решением проблемы Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по мнению Эрдогана, заключение такого соглашения является необходимым условием для долгосрочного мира и стабильности на Балканах, поэтому Турция поддерживает возобновление переговоров между двумя странами.

Также Эрдоган заявил о намерении укреплять отношения с Сербией, которая, по его словам, занимает центральное и стратегически важное место на Западных Балканах.