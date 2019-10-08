Белград, , 10:17 — REGNUM 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с главой Сербии Александром Вучичем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь со СМИ Эрдоган сообщил, что Турция откроет Генеральное консульство в сербском Нови Пазаре.

Эрдоган подчеркнул, что двусторонние отношения между Турцией и Сербией достигли отличного уровня. Объем торгового оборота между странами достиг 1,2 миллиардов долларов (примерно 78 миллиардов рублей).

В ходе пресс-конференции Эрдоган также призвал турецкие компании инвестировать в Сербию.