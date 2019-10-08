Киев, , 09:42 — REGNUM За 28 лет независимости Украины ни один президент со всей командой пальцем о палец не ударили, чтобы суды выносили справедливые решения, — чтобы уберечь себя от политических преследований через эту же судебную систему.

Такое мнение сегодня, 8 октября, выразил украинский политолог Сергей Быков, комментируя ситуацию с арестом экс-депутата Верховной рады, представителя партии «Народный фронт» Сергея Пашинского.

«Что конкретно сделала команда Порошенко — Пашинского, чтобы на Украине были справедливые суды? Возглавили судебную систему? Друзьям все, а врагам — закон? Думали, что будете вечно?» — задается эксперт риторическим вопросом.

Быков подчеркивает, что по резонансных делам нужны приговоры, к которым никто не придерется.

«Чтобы никто не сомневался в его законности и справедливости. И мне, как гражданину, плевать, это будет приговор для Пашинского, Порошенко, Януковича или Ефремова… Сейчас есть окно возможностей, чтобы суд стал справедливым. Слово за президентом и остальными «Слугами народа». Иначе через пять лет «Слуги» будут кровавыми слезами рыдать и кричать о политических репрессиях», — подчеркивает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Пашинского до 4 декабря 2019 года без права внесения залога. Экс-депутату вменяют в вину умышленное телесное повреждение в связи с инцидентом, который случился 31 декабря 2016 года, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Киева.