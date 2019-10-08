Скопье, , 10:34 — REGNUM 7 октября Венгрия вновь отказала Северной Македонии в экстрадиции экс-премьер-министра Николы Груевского, сбежавшего из страны после обвинения в коррупции, грозившего ему тюремным заключением.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в первый раз Венгрия отказала в выдаче Груевского по обвинению в коррупции. Во второй раз Северная Македония потребовала его экстрадиции по обвинению в причастности к организации протеста македонской оппозиции, во время которого митингующие ворвались в парламент и устроили там потасовку. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.

В министерстве юстиции Венгрии сообщили, что Верховный региональный суд рассмотрел дело и вынес окончательное решение о том, что законодательные нормативы, необходимые для экстрадиции, не были выполнены, а Венгрия, как страна, предоставившая Груевскому убежище, не может экстрадировать его в страну, откуда он бежал.