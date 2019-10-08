Ташкент, , 09:38 — REGNUM В рамках подготовки визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию стороны достигли договоренности о реализации проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и сфере услуг. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

7 октября в Ташкенте состоялось совещание под председательством президента по вопросам договоренностей, достигнутых с зарубежными партнерами. Отмечается, что визит главы государства в Японию запланирован на декабрь 2019 года.

Представители Японии и Узбекистана также ведут переговоры по проектам по строительству электростанции по японским технологиям, модернизации системы водоочистки и водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября правительственная делегация Узбекистана посетила Японию. Стороны обсудили условия по заключению новых контрактов на поставку урана, которые могут быть подписаны в рамках визита президента Узбекистана в Японию.

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