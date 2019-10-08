Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:46 — REGNUM Туристам разрешат посещать индийский Джамму и Кашмир с 10 октября 2019 года. Об этом 7 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своём официальном аккаунте в Twitter администрация Кашмира подчеркнула, что губернатор Джамму и Кашмира Сатья Пал Малик произвёл оценку обстановки в регионе и постановил возобновить посещение кашмирской долины туристами.

Сообщается, что несмотря на сохраняющуюся в регионе террористическую угрозу путешественникам разрешат посещение наиболее безопасных районов кашмирской долины.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства закрыло въезд на территорию штата и ограничило передвижение в его пределах, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети интернет.