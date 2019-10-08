Киев, , 09:30 — REGNUM Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу экс-депутата Верховной рады и бывшего главы администрации президента Украины (занимал этот пост некоторое время после госпереворота в 2014 г.) Сергея Пашинского является «политически мотивированным» и таким, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.

Сергей Пашинский Vadim Chuprina

С таким заявлением сегодня, 8 октября, выступила партия «Народный фронт», представителем которой Пашинский является, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политической силе утверждают, что на Украине состоялось возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.

«Уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто. Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии. Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение», — призывают «фронтовики».

»Арест Пашинского подтверждает подход новой власти, когда через дискредитацию личностей и судебные процессы осуществляется дискредитация всего происходящего за предыдущие пять лет», — комментирует ситуацию политолог Олеся Яхно.

«Капитуляция хорошо ложится на этот подход. Фактически, речь идёт не только о снятии ответственности с России за агрессию, но и о перекладывании вины на Украину», — подчеркнула также она.

ИА REGNUM напомним, что вечером 7 октября Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Пашинского на два месяца без права внесения залога. Решение принято в рамках уголовного производства о стрельбе экс-депутата в обычного гражданина Вячеслава Химикуса, которая произошла 31 декабря 2016 года. Сам Пашинский заявил, что его арестом представители Киева «сделали подарок Путину на день рождения».