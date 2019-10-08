Париж, , 09:26 — REGNUM МИД Франции решительно осуждает недавние нападения на миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 6 октября, вооруженные силы Мали и контингент объединенной группы G5 Сахель в Мондоро и Боулкесси 30 сентября и 1 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция направляет свои соболезнования родственникам погибших солдат и желает скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД страны.

Париж вновь заявляет о своей полной поддержке миссии ООН в Мали, которая имеет важное значение для стабилизации страны, а также вооруженным силам Мали, объединенных сил G5 Сахель.

В МИД Франции также заявили, что лица, ответственные за эти нападения, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Оливье Сальгадо заявил, что один миротворец МИНУСМА погиб, а четверо получили ранения в результате подрыва машины патрульной автоколонны на мине.

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