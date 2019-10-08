Кисмайо, Сомали, , 09:13 — REGNUM Власти регионального сомалийского штата Джубаленд объявили «незаконным» план федерального правительства по проведению повторных выборов местного президента и парламента. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление министра информации штата.

«Мы считаем, что приказ, изданный федеральным министерством внутренних дел, противоречит закону и конституции», — заявил журналистам министр информации Джубаленда Абди Хусейн Шейх Мохамед.

Джубаленд является одним из шести полуавтономных региональных государств Сомали.

Президент Ахмед Мадобе, который возглавляет Джубаленд с 2013 года, был переизбран на четвертый срок в августе 2019 года. Однако результаты выборов были отклонены федеральным правительством, базирующимся в столице страны, Могадишо.

В заявлении федерального правительства говорилось, что августовские выборы были «провальными» и «коррумпированными» и что они нарушили как федеральную, так и региональную конституцию.

Неясно, как федеральное правительство будет проводить выборы в Джубаленде, поскольку, похоже, оно не имеет никакого влияния в Кисмайо, столице штата.

Спор между двумя сторонами обострился недавно после того, как власти Джубаленда проигнорировали приказ федерального правительства о том, что все рейсы в Кисмайо должны проходить через Могадишо. В ответ на это федеральное правительство полностью приостановило авиасообщение с Кисмайо.

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