Сысерть, Свердловская область, , 09:17 — REGNUM На Урале завершено расследование в отношении председателя городской думы Сысерти по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рассмотрение уголовного дела по существу состоится в Сысертском районном суде.

По версии следствия, спикер гордумы Сысертского городского округа осенью 2017 года в отдельные дни выезжал за территорию страны. При этом его поездки за границу не были связаны с его служебной деятельностью, а документов, связанных с его отсутствием на рабочем месте в эти дни представлено не было.

Впоследствии, обвиняемый задним числом утвердил изменения в рабочем табеле, согласно которым он якобы полностью отработал часы отсутствия на рабочем месте, которые накопились за октябрь и ноябрь 2017 года. Более того спикер гордумы Сысерти утвердил четыре незаконных платёжки о начислении себе зарплаты за указанный период.

Следователи считают, что таким образом бюджету города был нанесён ущерб на сумму 53 тыс. рублей.