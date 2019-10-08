Вена, , 09:01 — REGNUM Крым до включения в состав Украинской ССР принадлежал России. Об этом на полях международного форума Salzburg Europe Summit, который проходит в Австрии, заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Российский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сначала уклонившись во время дискуссии от прямого ответа на вопрос об оценке референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году, Сайдик через некоторое время вернулся к этой теме, сообщает агентство «Укринформ». Спецпредставитель напомнил, что во времена Советского Союза Крым около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет — в составе Украинской ССР, а до этого существовала Российская империя.

Такая позиция вызвала недоумение у посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведённого после госпереворота на Украине всенародного референдума. За выход полуострова из состава Украины тогда высказались почти 97% жителей Крыма и около 96% жителей Севастополя.

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Официальный Киев не признал итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной страной-агрессором» территорией, не теряя надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию. При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт навсегда.

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