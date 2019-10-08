Идлиб, Сирия, , 08:58 — REGNUM В провинции Идлиб сирийские саперы уничтожили пещеру, которая использовалась террористами как убежище и хранилище оружия, сказал журналистам командир саперного подразделения армии САР Имад Хасан.

Провинция Идлиб на карте Сирии TUBS

По его словам, в этом районе было найдено много пещер, которые использовали боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что главные силы террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике уничтожены, однако борьбу с очагами терроризма, в том числе в сирийской провинции Идлиб, надо продолжать.

Читайте также: МИД Сирии: Самая большая в мире группировка террористов находится в Идлибе