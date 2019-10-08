8 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Однако прежде чем США и Запад в целом станут выражать своё недовольство в отношении действий иракского правительства, им следует ответить на пару простых вопросов: как они отреагировали бы, если бы протесты начались в их собственных странах?

Александр Белов, , 10:54 — REGNUM По данным комиссии по правам человека иракского парламента, в период с 1 октября 2019 года по настоящий момент около 100 иракцев были убиты сотрудниками сил безопасности Ирака, ещё 4 тыс. граждан получили ранения. По сообщениям, после того как антиправительственные протестующие начали акты насилия, силы безопасности применили боевые патроны и слезоточивый газ, пишет Ши Тянь в статье для издания The Global Times.

Радикализация Ирака Иван Шилов © ИА REGNUM

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Постоянные волнения в регионе превращают или уже превратили «арабскую весну» в «арабскую зиму». Соединённые Штаты в прошлом решили посодействовать демократическому переходу в Ираке. Однако можем ли мы сказать, что «маяк демократии» указал ближневосточной стране правильный путь?

Американские войска в Ираке

Теперь Запад во главе с Соединёнными Штатами вновь указывает пальцем на Ирак. В воскресенье, 6 октября, британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC сообщила, что США и ООН «выразили обеспокоенность по поводу насилия». «Мы призываем иракское правительство позволить людям свободно осуществлять свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний. Необходимо снизить возможности применения силы, митингами обычно управляют без применения силы», — заявила секретарь офиса ООН по правам человека Марта Уртадо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также повторил свой призыв к силам безопасности «действовать всегда с максимальной сдержанностью».

Однако прежде чем США и Запад в целом станут выражать своё недовольство в отношении действий иракского правительства, им следовало ответить на пару простых вопросов: как они отреагировали бы, если бы протесты начались в их собственных странах? Позволит ли сдерживание правительства решить существующие проблемы и успокоить улицы?

Давайте вспомним протесты «Захватите Уолл-стрит» в 2011 году. Сообщалось, что тогда около 8 тыс. протестующих были арестованы из-за связей с протестным движением. При этом в одном только 2018 году американская полиция убила 992 человека.

Протест в Ираке Olle Eriksson

Соединённые Штаты, несомненно, продолжат убеждать нас в том, что американский народ пользуется правом на свободу выражения мнений и организацию мирных собраний. Тогда почему американские правоохранительные органы чуть что не стесняются применять силу вместо того, чтобы проявить «максимальную сдержанность«?

Бесспорно то, что основные права граждан должны соблюдаться в каждой стране и регионе. Но между тем все общества должны думать о практическом результате. Власть несёт ответственность и должна позаботиться не только о требованиях нескольких людей, но и об интересах большинства своих граждан. Как только действия демонстрантов начинают выходить за рамки дозволенного, а некоторые из участников протестных акций превращаются в мятежников, действия которых парализуют жизнь общества, правительство имеет право использовать силу. Соединённые Штаты хорошо об этом знают, поскольку это именно то, что они постоянно делают.

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Готово ли большинство граждан Ирака к тому, чтобы мятежники разрушили их любимые города? Граждане Ирака хотят жить в условиях бесконечных беспорядков? Таким образом, внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела Ирака или выступать против законных силовых действий иракского правительства в отношении радикальных протестов.

Армия Ирака

Всё это применимо и к Гонконгу. Бывший главный исполнительный директор Гонконга Люн Чун-Ин написал в субботу, 5 октября, в Facebook: «Ни один город ещё не подвергался такому же насилию со стороны своих же граждан, какому подвергся Гонконг прошлой ночью». Власти города никоим образом не могут допустить продолжения беспорядков, а иностранные силы должны прекратить использовать двойные стандарты в отношении действий городских властей. В Гонконге существуют свои правила, которые должны соблюдать как правительство, так и жители города. Тот, кто нарушает законы, должен быть наказан. Гонконгу никогда не позволят превратиться в ещё один Ирак.