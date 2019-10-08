8 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Американские чиновники заявили, что новая позиция, которую США заняли в северо-восточной Сирии, — это ответ Вашингтона на наглость со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана, который остался равнодушным к мольбам и давлению со стороны американских дипломатов и генералов, требующих, чтобы Турция отказалась от планирования вторжения.

Александр Белов, , 09:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, согласно его публикациям в Twitter, принял обдуманное политическое решение, которое позволит сократить потери США. Трамп решил вывести войска из Сирии. «Бесконечные и нелепые войны заканчиваются!» — заявил президент США в понедельник, 7 октября. Политик добавил, что США «фокусируются на общей картине», так как знают, что могут вернуться назад и «взорвать», пишет журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: National Interest: Помпео может сбежать из администрации Трампа?

Так же как и большинство твитов президента США, его последние заявления в Twitter также содержат в себе некоторую неточность. Американские чиновники сказали мне, что новая позиция, которую США заняли в северо-восточной Сирии, — это ответ Вашингтона на наглость со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана, который остался равнодушным к мольбам и давлению со стороны американских дипломатов и генералов, требующих, чтобы Турция отказалась от планирования вторжения.

Турецкий солдат

Прошлым летом американские, турецкие и курдские дипломаты достигли соглашения о создании зоны безопасности между курдскими силами и Турцией. Эрдоган, однако, был полон решимости разорвать это соглашение и отправить свою армию в Сирию. Трамп решил, что силы США не могут оказаться на пути Турции, и не стал рисковать военной конфронтацией с союзником по НАТО.

Заявление Белого дома, сделанное вечером 6 октября, говорит само за себя: «Вооружённые силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы США, одержав победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше не будут находиться в непосредственной близости». Обратите внимание на эти последние три слова. Высокопоставленный чиновник администрации США сказал мне, что не было приказа о выводе около 1 тыс. солдат США, оставшихся в Сирии. Заявление Белого дома равнозначно тактическому отступлению из тех районов, где турецкие силы готовились к вторжению.

Также в воскресенье, 6 октября, в Белом доме заявили, что США больше не будут арестовывать боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанных союзными курдскими силами. В Вашингтоне заявили: «Теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе, захваченных за последние два года». В понедельник, 7 октября, президент США ещё раз подчеркнул в Twitter, что турецкие чиновники «должны, вместе с ЕС и другими сторожить захваченных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семьи».

Солдаты армии США грузятся в самолет

В настоящее время курдские ополченцы несут основную ответственность за задержанных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому, если у Эрдогана сложилось впечатление, что он может направить свои вооруженные силы против курдов, а затем рассчитывать на помощь США при задержании боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то Трамп и Белый дом дали ему понять, что он просчитался.

Это игра с высокими ставками. В интересах США добиться того, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше никогда не вернулись на поле битвы. Заявление Белого дома, вполне вероятно, предназначалось для Эрдогана, чтобы предостеречь его от начала широкомасштабной кампании против курдских сил. У Турции нет необходимых ресурсов и возможностей для задержания боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Конечно, одной из проблем, связанных с данным вопросом, стал сам Трамп. В частности, он решил преподнести кризис в северной Сирии как часть своей кампании по прекращению «бесконечных войн». Ранее, после того как Трамп отказался от своего прежнего обещания вывести войска из Сирии, он пригрозил Турции «экономическим опустошением», если Эрдоган нападёт на курдских союзников США. На этот раз Трамп объявил в Twitter, что он «полностью разрушит и уничтожит экономику Турции», если она «сделает то, что, согласно моей великой и непревзойденной мудрости, является недопустимым».

Дональд Трамп Nydailynews.com

Читайте также: Global Times: Гонконгу нужны стандарты Запада в борьбе с протестами

Опять же есть большая разница между угрозами, опубликованными в Twitter, и действиями в реальной жизни. Конгрессу решать, какие действия будут предприняты в отношении Турции. В понедельник сенатор Линдси Грэм объявил, что он работает со своими коллегами над списком новых санкций против Турции, если она начнёт вторжение.

Заявление Грэма весьма показательно. Один из самых верных союзников Трампа теперь признаёт, что президент США может не удержать союзника по НАТО от вторжения в Сирию. Отступление США и вторжение Турции не положат конец войне в Сирии — они продлят её.