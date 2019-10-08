Париж, 8 октября 2019, 08:56 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в последние годы государство «провалило интеграцию своих мигрантов», сообщает Le Figaro.
«Я думаю, что в последние годы мы провалили интеграцию так, как нам следовало бы добиться успеха», — заявил министр.
«В течение нескольких лет мы противостояли правым и левым, и забыли самое важное — интеграцию иностранцев», — добавил глава МВД Франции.
Известно, что депутаты начали дебаты по миграционной политике Франции 7 октября. Очень чувствительная тема, выдвинутая главой государства Эммануэлем Макроном.
В дебатах должно быть упомянуто «резкое увеличение количества заявлений о предоставлении убежища», которое в 2018 году выросло до 123 625 человек, то есть на 22% за год. Среди этих заявителей жители Албании, Грузии и Афганистана.
Кристоф Кастанер, однако, напомнил, что политика квот не стоит на повестке дня.
«По своей природе принцип убежища подразумевает, что мы рассматриваем каждую отдельную ситуацию в каждом конкретном случае», — пояснил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что концепция миграционных квот «не является запретным словом».
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