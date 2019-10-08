Пекин, , 08:59 — REGNUM Ситуациям с протестами в Гонконге никогда не позволят приобрести такой же характер, который приобрели протесты в Ираке, заявил журналист Ши Тянь в статье для издания The Global Times.

«Прежде чем США и Запад в целом станут выражать своё недовольство в отношении действий иракского правительства, им следовало ответить на пару простых вопросов: как они отреагировали бы, если бы протесты начались в их собственных странах? Позволит ли сдерживание правительства решить существующие проблемы и успокоить улицы… Почему американские правоохранительные органы чуть что не стесняются применять силу вместо того, чтобы проявить «максимальную сдержанность» ?» — заявил Тянь.

По словам журналиста, внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела Ирака или выступать против законных силовых действий иракского правительства в отношении радикальных протестов.

«Всё это применимо и к Гонконгу… В Гонконге существуют свои правила, которые должны соблюдать как правительство, так и жители города. Тот, кто нарушает законы, должен быть наказан. Гонконгу никогда не позволят превратиться в ещё один Ирак», — говорится в статье.

Напомним, по данным комиссии по правам человека иракского парламента, в период с 1 октября 2019 года по настоящий момент около 100 иракцев были убиты сотрудниками сил безопасности Ирака, ещё 4 тыс. граждан получили ранения.

Протесты в Гонконге продолжаются в течение нескольких месяцев. Участники протестов выступили против вступления в силу закона об экстрадиции гонконгских правонарушителей на территорию материкового Китая.

В 2011 году в США во время протестов «Захватите Уолл-стрит» американские правоохранительные органы задержали около 8 тыс. лиц, связанных с протестным движением. При этом, в одном только 2018 году американская полиция убила 992 человека.

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