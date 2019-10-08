Пекин, 8 октября 2019, 08:59 — REGNUM Ситуациям с протестами в Гонконге никогда не позволят приобрести такой же характер, который приобрели протесты в Ираке, заявил журналист Ши Тянь в статье для издания The Global Times.
По словам журналиста, внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела Ирака или выступать против законных силовых действий иракского правительства в отношении радикальных протестов.
Напомним, по данным комиссии по правам человека иракского парламента, в период с 1 октября 2019 года по настоящий момент около 100 иракцев были убиты сотрудниками сил безопасности Ирака, ещё 4 тыс. граждан получили ранения.
Протесты в Гонконге продолжаются в течение нескольких месяцев. Участники протестов выступили против вступления в силу закона об экстрадиции гонконгских правонарушителей на территорию материкового Китая.
В 2011 году в США во время протестов «Захватите Уолл-стрит» американские правоохранительные органы задержали около 8 тыс. лиц, связанных с протестным движением. При этом, в одном только 2018 году американская полиция убила 992 человека.
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