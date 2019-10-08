8 октября 2019 | Время чтения 2 мин

В каких отношениях находятся Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Высшая школа государственного управления и «Школа губернаторов», как в нее попадают или поступают, и кем, кроме губернаторов, становятся выпускники «Школы губернаторов»?

Алексей Комиссаров, , 09:12 — REGNUM Упоминания о Высшей школе государственного управления стали особенными частыми после единого дня голосования — 10 из 16 избранных 8 сентября глав регионов являются выпускниками или слушателями одного из проектов ВШГУ, так называемой «Школы губернаторов».

Алексей Комиссаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это Игорь Артамонов (Липецкая область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Денис Паслер (Оренбургская область), Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Бату Хасиков (Республика Калмыкия), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Андрей Чибис (Мурманская область), Вадим Шумков (Курганская область).

В каких отношениях находятся РАНХиГС, ВШГУ и «Школа губернаторов», как в нее попадают или поступают и кем, кроме губернаторов, становятся выпускники «Школы губернаторов»?

На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответил проректор Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), директор Высшей Школы Государственного Управления (ВШГУ) при РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Существует Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, или, как еще ее называют, «Президентская академия».

Частью «Президентской академии» является Высшая школа государственного управления, директором которой я имею честь быть. Высшая школа государственного управления реализует несколько проектов, один из которых — «Программа кадрового резерва», которую неформально называют «Школой губернаторов». Хотя мы, сотрудники, никогда ее так не называем, потому что, во-первых, нет задачи готовить только губернаторов, во-вторых, выпускники этого проекта становятся не только губернаторами, но и федеральными министрами и занимают самые разные должности в министерствах, ведомствах и в госкорпорациях.

«Программа кадрового резерва» — это полноценная учеба, полноценная образовательная программа, которая состоит из девяти модулей определенной тематики. Кроме собственно образовательных тем есть и элементы командообразования, что, с нашей точки зрения, для современной образовательной программы крайне важно. В этот проект попадают через отбор, который проводит Администрация Президента России. Все потенциальные участники проекта проходят обязательное тестирование и оценку управленческих компетенций. Еще одна возможность попасть в эту программу — победа в конкурсе «Лидеры России». Уже второй поток «Программы кадрового резерва» на треть состоял из победителей конкурса «Лидеры России».

Обучение по «Программе кадрового резерва» длится девять месяцев. Отдельный модуль посвящен мировым трендам и роли России в мире. Мы приглашаем известных экспертов, профессоров, специалистов лучших мировых университетов. Отдельный модуль посвящен менеджменту, еще один — цифровизации и всему, что с ней связано. Еще один модуль посвящен госуправлению. В рамках программы организуется региональная стажировка, когда слушатели школы выезжают в субъекты России для решения региональных проблем. Также организуется международная стажировка. Есть модуль, связанный с коммуникациями».