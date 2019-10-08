Москва, , 08:59 — REGNUM Неправомерный допрос со стороны ФБР является одной из провокаций, которые становятся нормой для США в отношении России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Инга Юмашева («Единая Россия»), ранее задержанная сотрудниками спецслужб в аэропорту Нью-Йорка, 8 октября в эфире телеканала «Россия-24».

Юмашева назвала инцидент неприятным явлением, которое, к сожалению, становится тенденцией и своего рода нормой. Она напомнила о невыдаче американских виз российским участникам Генассамблеи ООН и о том, что дипломаты из РФ не смогли вылететь на конференцию «Форт-Росс» в штате Калифорния также из-за виз.

Вероятно, это звенья одной цепи, предположила парламентарий. Она добавила, что Россия, несмотря на подобного рода провокации, должна стремиться к конструктивному диалогу с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по прибытию в Нью-Йорк Юмашеву задержали в аэропорту сотрудники ФБР и задавали ей вопросы в течение часа. Она вернулась в Россию в ночь на 8 октября.

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