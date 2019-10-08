Хабаровск, , 08:45 — REGNUM Власти Хабаровского края снова выставили на продажу яхту, приобретённую ещё бывшим губернатором Виктором Ишаевым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выставленная на продажу в феврале 2018 года Сергеем Фургалом за 60,5 млн рублей яхта так и не вышла из перечня собственности Хабаровского края, так как ни один из 50 яхт-клубов, куда направлялись предложения о покупке, ответа своего не дал.

Теперь стоимость яхты снижена до 30,2 млн рублей, и в правительстве края надеются, что в этот раз смогут избавиться от столь затратного актива — за последние годы на содержание яхты из бюджета Хабаровского края было потрачено несколько миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Фрязино жители выступили против продажи центральной библиотеки и прочих общественных площадей.