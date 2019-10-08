Багдад, 8 октября 2019, 08:26 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди приказал военным вывести свои силы из города Садр, после того как здесь были убиты по меньшей мере 15 протестующих, об этом 8 октября сообщает издание The National.

Иракские солдаты
Иракские солдаты
Alhurra.com

Вместо вооруженных сил страны здесь будет размещены части федеральной полиции Ирака.

«Во время подавления беспорядков была применена чрезмерная силы, мы начали привлекать к ответственности тех военачальников, которые несут ответственность за это», — говорится в заявлении представителей вооруженных сил страны.

Как передавало ИА REGNUM, в Ираке продолжаются массовые акции протеста, вызванные недовольством работы правительства. За дни беспорядков погибли свыше 100 человек, около 6 тыс. человек получили ранения.

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