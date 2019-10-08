Киев, , 08:21 — REGNUM Украинские власти полагают, что ситуация в Донбассе может развиваться по трем сценариям, один из которых предполагает отказ от контроля над регионом. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV.

Первый вариант, по словам министра, это попытка реализовать Минские соглашения. Такое развитие событий Пристайко назвал «несправедливым процессом».

Второй сценарий — бесконечное затягивание ситуации и продолжающаяся гибель украинских военных. В таком случае жители Донбасса «окончательно возненавидят» Киев, и Украина никогда не сможет вернуть эти регионы, пояснил Пристайко.

Третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части страны, добавил он.

Глава украинского МИД пояснил, что президент Владимир Зеленский и его команда пытаются двигаться дальше в рамках Минского процесса. Однако если реализовать соглашения не получится, придется обращаться к мировому сообществу и просить о вводе миротворцев в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стороны конфликта в Донбассе должны были начать разведение сил от линии соприкосновения, однако Киев принял решение отложить эту процедуру.

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