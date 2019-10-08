Нью-Йорк, США, , 08:17 — REGNUM Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что Пхеньян «не потерпит» какого-либо подрыва своего суверенитета, сообщает Le Figaro.

Три европейские страны, Великобритания, Франция и Германия, обратились с просьбой о закрытом заседании Совета Безопасности ООН для обсуждения последних запусков северокорейских ракет, которые, по их словам, представляют собой «серьезное нарушение» резолюций ООН,

«Соединенные Штаты и их партнеры должны знать, что, если они будут говорить о наших мерах самообороны на заседании Совета Безопасности, это только укрепит нашу решимость защищать наш суверенитет», — отметил Ким Сонг во время встречи с журналистами.

«Какими бы ни были их причины, мы никогда не потерпим попытки Великобритании, Франции и Германии обсудить решения Северной Кореи в Совете Безопасности», — подчеркнул северокорейский дипломат.

«Эти страны должны знать, что мы никогда не останемся равнодушными к попытке оспорить наши меры самообороны», — заявил Ким, указав без дальнейших подробностей, что европейцы должны задуматься о том, что происходит в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция, Великобритания и Германия выразили обеспокоенность в связи с последними сообщениями о запуске ракет со стороны КНДР.

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