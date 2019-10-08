Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Вопросы сотрудничества в торгово-экономической и политической сферах обсудили глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель президента Болгарии Илияна Йотова, сообщили 7 октября в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время переговоров стороны обсудили визит президента Болгарии Румена Радаева в Казахстан, который запланирован на 2020 год. Стороны отметили, что заметную роль в развитии двусторонних отношений играет болгарская диаспора.

Президент Казахстана отметил необходимость активизации межправительственной комиссии с перспективой выработки взаимовыгодных направлений. Йотова, в свою очередь, положительно восприняла идею создания национального совета общественного доверия в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября вице-президент Болгарии Илияна Йотова прибыла в Нур-Султан с двухдневным официальным визитом. Болгарский политик также планирует встретиться с руководством Павлодара.

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