Триполи, , 08:09 — REGNUM Один врач убит и два медицинских работника пострадали в результате авиаудара по госпиталю на юге Триполи, сообщает 8 октября «Синьхуа» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

«Доктор Самер Сулайман ас-Сибай был убит, а два фельдшера полевого госпиталя аль-Захра были ранены», — цитирует источник сообщение ведомства.

В министерстве также заявили о недопустимости атак на медицинские учреждения, поскольку они не являются стороной конфликта и не принимают участия в сражениях.

В ООН, поддерживающем правительство в Триполи, уже обвинили в обстрелах Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Напомним, наступление на столицу Ливии ЛНА начала в апреле 2019 года. Затяжные бои идут на южной окраине Триполи.

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